Presidenta de Cuprum alerta por “riesgo significativo” en la implementación de la reforma previsional

Presidenta de Cuprum alerta por un “riesgo significativo” en la implementación de la reforma previsional

“La reforma incorpora avances relevantes, como el aumento en la cotización individual. Sin embargo, su impacto final dependerá de cómo se implementen aspectos críticos. Existen definiciones que pueden fortalecer este avance o, por el contrario, debilitarlo si no se diseñan adecuadamente”.

Esa es una de las advertencias que hizo la presidenta de AFP Cuprum, Daniela Zecchetto, en su carta dirigida a los accionistas que está contenida en la memoria anual 2025. La reforma previsional fue uno de los temas que más abordó en la misiva.

Es que “la implementación de la reforma de pensiones marcó un punto de inflexión para la industria”, comentó. “En Cuprum asumimos este proceso con seriedad y sentido de responsabilidad, fortaleciendo equipos, destinando recursos y resguardando una ejecución rigurosa, sin descuidar nuestro estándar de servicio”, sostuvo.

“Hoy la discusión de la reforma quedó atrás y ahora hay un enorme desafío en su implementación, donde el 2026 será un año clave. Durante este período se definirán aspectos regulatorios y operativos que marcarán el funcionamiento del sistema en el largo plazo”, dijo.

“Por lo mismo, creemos que es parte de nuestra responsabilidad levantar oportunamente los riesgos que puedan afectar el objetivo final: mejores pensiones para las personas. Y así lo hemos hecho, en público y privado, poniendo el acento en nuestra más importante preocupación, que son nuestros afiliados”, afirmó.

Zecchetto explicó que “uno de los cambios más importantes es la incorporación de los fondos generacionales, en los que sin lugar a dudas, somos la AFP con más experiencia, trayectoria y conocimiento en su implementación y operación”.

A su juicio, este es “un avance significativo, ya que, bien diseñados, pueden traducirse en mejores retornos y, por esa vía, en mejores pensiones. Por eso hemos asumido un rol activo en su implementación, apoyados además por la experiencia internacional de nuestro controlador, Principal, en mercados donde este modelo ha sido aplicado”.

Sin embargo, afirmó que “para que cumplan ese objetivo, es fundamental que exista espacio para una gestión profesional diferenciada, con flexibilidad suficiente para capturar retornos de largo plazo. Limitar esa capacidad no solo reduce la eficiencia en la administración de los fondos, sino que también debilita uno de los principales motores de mejora en las pensiones”.

En la misma línea, aseguró que “la licitación de stock requiere especial atención. Implementarla en una etapa temprana, en paralelo a la puesta en marcha de los fondos generacionales, representa un riesgo significativo”.

Argumentó que “puede afectar la construcción de portafolios de largo plazo, forzar decisiones de inversión subóptimas, generar fricciones operativas relevantes y, en la práctica, terminar anulando uno de los principales beneficios técnicos de la reforma. Por ello, creemos que su implementación debe evaluarse con mayor gradualidad, resguardando la consistencia del sistema”.