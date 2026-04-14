Marta Larraechea fustiga a Cicardini y Manouchehri por criticar el almuerzo de Kast: “Qué ordinariez más grande”

La tarde de este martes, la ex primera dama Marta Larraechea rompió su silencio en redes sociales. Lo hizo para cuestionar duramente a la senadora Daniella Cicardini y al diputado Daniel Manouchehri (ambos militantes del Partido Socialista) por las críticas que han emitido contra el Presidente José Antonio Kast.

“Qué ordinariez mas grande la pareja Cicardini y marido, criticando una comida que el presidente da a sus amigos” , escribió en su cuenta de X la mujer del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

“¿Cómo gente así está en el Congreso haciendo leyes importantes para el país”, agregó.

Que ordinariez mas grande la pareja cicardini y marido, criticando una comida que el presidente da a sus amigos.

Como gente asi esta en el Congreso haciendo leyes importantes para el pais? — Marta Larraechea (@martalarra2011) April 14, 2026

Cicardini y Manouchehri han sido de los parlamentarios opositores más firmes en cuestionar el almuerzo que Kast ofreció en Palacio para sus amigos de universidad, el viernes pasado.

“¿Celebración privada con dineros públicos? El Presidente Kast debe entender que La Moneda no es su fundo. Junto a Daniella Cicardini denunciamos en Contraloría para que se investigue”, dijo el diputado este lunes.

“Fiesta privada en La Moneda organizada por el Presidente? Los recursos públicos no son para pagar nostalgias universitarias. El palacio no puede ser su quincho. La Contraloría deberá transparentar quién autorizó este evento”, planteó, por su parte, Cicardini.

Contraloría ofició a Presidencia presentar un informe por el almuerzo tras la denuncia presentada por los parlamentarios socialistas.

Tanto Larraechea como Frei han tenido varios acercamientos con Kast desde los tiempos de campaña. De hecho, al expresidente se le suspendió su militancia en la Democracia Cristiana por reunirse con él cuando aún era candidato.