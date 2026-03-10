SUSCRÍBETE
    Así fue el proceso de instalación de la estatua del general Baquedano

    Tras cinco años, la estatua del general Manuel Baquedano regresó a la Plaza Italia, durante este tiempo permaneció en el Museo Histórico y Militar mientras se encontraba en proceso de restauración debido al deterioro sufrido en el estallido social.

    Por 
    Catalina Bórquez

    El proceso de instalación se realizó durante la madrugada de este martes y terminó cerca de las 04:00 horas. En la instancia final, la Guardia de Honor de la Escuela Militar le rindió honores al monumento.

    El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio afirmó que “el general Baquedano ha retornado al lugar que nunca debió abandonar. Hoy día tenemos de vuelta al general Baquedano”.

    Rating del lunes 9 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Los desvíos de tránsito en la RM y Valparaíso por el cambio de mando presidencial

    Este martes se publica la asignación del FUAS: revisa los resultados de gratuidad o becas

    Temblor hoy, martes 10 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

