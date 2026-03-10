Así fue el proceso de instalación de la estatua del general Baquedano

El proceso de instalación se realizó durante la madrugada de este martes y terminó cerca de las 04:00 horas. En la instancia final, la Guardia de Honor de la Escuela Militar le rindió honores al monumento.

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio afirmó que “el general Baquedano ha retornado al lugar que nunca debió abandonar. Hoy día tenemos de vuelta al general Baquedano”.