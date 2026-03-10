Así fue el proceso de instalación de la estatua del general Baquedano
Tras cinco años, la estatua del general Manuel Baquedano regresó a la Plaza Italia, durante este tiempo permaneció en el Museo Histórico y Militar mientras se encontraba en proceso de restauración debido al deterioro sufrido en el estallido social.
El proceso de instalación se realizó durante la madrugada de este martes y terminó cerca de las 04:00 horas. En la instancia final, la Guardia de Honor de la Escuela Militar le rindió honores al monumento.
El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio afirmó que “el general Baquedano ha retornado al lugar que nunca debió abandonar. Hoy día tenemos de vuelta al general Baquedano”.
