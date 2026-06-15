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    Así fue el trágico accidente donde murió el Youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree

    El mundo digital está de luto tras el accidente aéreo que cobró la vida de seis personas, entre ellos, el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, de 23 años y con 2,8 millones de seguidores inscritos en su canal, y el cantante estadounidense Oliver Tree.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Las otras víctimas fueron identificadas como Lucas Vignale, Lucas Brito Chaves, Alexandre Souza y Charles Marsillac.

    De acuerdo con la información preliminar del Cuerpo de Bomberos, las aeronaves habrían colisionado en el aire antes de caer en un patio de vehículos ubicado en la avenida das Américas, en la zona sudoeste de Río de Janeiro.

    Más sobre:ActualidadMundoBrasilOliver TreeGaspi

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