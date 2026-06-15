Así fue el trágico accidente donde murió el Youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree

Las otras víctimas fueron identificadas como Lucas Vignale, Lucas Brito Chaves, Alexandre Souza y Charles Marsillac.

De acuerdo con la información preliminar del Cuerpo de Bomberos, las aeronaves habrían colisionado en el aire antes de caer en un patio de vehículos ubicado en la avenida das Américas, en la zona sudoeste de Río de Janeiro.