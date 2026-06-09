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Así fue el voraz incendio que destruyó una casona de tres pisos en el Centro de Santiago
El incendio estructural terminó por derrumbar la antigua casa de tres pisos ubicada en el barrio Yungay, en la intersección de las calles Agustinas y Libertad.
Por
La Tercera TV
9 JUNIO 2026
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