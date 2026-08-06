Automotores: tres datos clave para asistir al Mundial de Rally que se realizará en Chile

El WRC Rally Chile Biobío 2026 se realizará del 10 al 13 de septiembre de 2026 en la Región del Biobío. Este evento marca la quinta vez que el Campeonato Mundial de Rally llega a nuestro país, con centro operacional en Concepción e incorporación de rutas inéditas como la localidad de Rere en Yumbel.

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