Aviso de bomba en aeropuerto de Santiago habría sido “una broma”: ¿Qué penas arriesgan las falsas alarmas?

Más de 200 pasajeros fueron evacuados del vuelo LATAM 079, con destino a Puerto Montt, luego de que un hombre de nacionalidad uruguaya avisara la presencia de una bomba. Tras la activación de protocolos, admitió que lo dijo “en tono de broma”.

El sujeto de 58 años fue detenido por la PDI, y su futuro quedó a la disposición de los tribunales, “quienes determinarán si se abre un proceso de investigación y si es que la persona es finalmente deportada”. Además, arriesga un veto por parte de la aerolínea.