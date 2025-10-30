SUSCRÍBETE
Barricadas en el liceo Lastarria: overoles blancos protagonizan nuevos incidentes

De acuerdo a información preliminar, tres personas fueron detenidas durante la mañana de este jueves por desórdenes dentro del establecimiento educacional

Por 
Paula Morales
 
Alonso Vatel

Producto de los incidentes, el tránsito estuvo suspendido a la altura de Miguel Claro con Avenida Providencia.

En los registros difundidos en redes sociales, se aprecia cómo los sujetos encapuchados le prendieron fuego a distintos implementos en el interior del colegio, y de momento se ha constatado el lanzamiento de al menos una bomba molotov.

