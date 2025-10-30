Barricadas en el liceo Lastarria: overoles blancos protagonizan nuevos incidentes

Producto de los incidentes, el tránsito estuvo suspendido a la altura de Miguel Claro con Avenida Providencia.

En los registros difundidos en redes sociales, se aprecia cómo los sujetos encapuchados le prendieron fuego a distintos implementos en el interior del colegio, y de momento se ha constatado el lanzamiento de al menos una bomba molotov.