Boric aborda explosión en Renca y cifra en cuatro los fallecidos
Desde Isla de Pascua el Presidente Gabriel Boric se refirió a la tragedia en Renca y puntualizó que son cuatro las víctimas fatales. "Quienes eran parte de los automóviles están fallecidos, otros en condiciones muy difíciles" afirmó el Mandatario, quien remarcó el despliegue de los servicios de emergencia. Además, dijo que ya se comunicó con el alcalde de Renca, Claudio Castro.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.