    Boric aborda explosión en Renca y cifra en cuatro los fallecidos

    Desde Isla de Pascua el Presidente Gabriel Boric se refirió a la tragedia en Renca y puntualizó que son cuatro las víctimas fatales. "Quienes eran parte de los automóviles están fallecidos, otros en condiciones muy difíciles" afirmó el Mandatario, quien remarcó el despliegue de los servicios de emergencia. Además, dijo que ya se comunicó con el alcalde de Renca, Claudio Castro.

    Por 
    Alonso Vatel
     
    Catalina Bórquez

    Gabriel BoricExplosión en RencaRencaIsla de Pascua

