SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Boric inicia su gira en Rapa Nui en medio de protestas

    El Presidente llegó a la isla en medio de fuertes cuestionamientos en su contra por parte de la población local. La propia alcaldesa de la comuna lo acusó de viajar solo para “cumplir”, a 21 días de que deje el poder.

    Por 
    David Tralma desde Rapa Nui
    Rapa Nui, 18 de febrero 2026. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, aterriza en el Aeropuerto Internacional Mataveri, para iniciar su visita por Rapa Nui. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    A las 19.30 horas de este miércoles aterrizó en el Aeropuerto Internacional Matevari el avión que transportó al Presidente Gabriel Boric y su delegación a la isla de Rapa Nui.

    Allí estará hasta este viernes y en su llegada fue recibido por una comitiva de autoridades locales conformada por el delegado provincial de Rapa Nui, Sergio Tepano; la alcaldesa, Elizabeth Arévalo Pakarati; autoridades parlamentarias comp Hotuiti Teao y Tomás de Rementería, entre otros.

    Lo recibieron con un show artístico. El presidente se animó con un baile pascuense, mientras portaba en su cuello el tradicional collar de flores que se entrega a los visitantes.

    Un grupo de unos 20-30 también llegó al aeropuerto para manifestarse en contra del mandatario. Portaban carteles y silbatos y gritaban “¿y? fuera”.

    En los días previos a la visita, el gobierno fue advertido de la molestia de un sector de los habitantes por la decisión del Presidente de postergar el viaje a la isla a días de dejar la presidencia.

    La propia alcaldesa Elizabeth Arévalo Pakarati cargó contra Boric. En conversación con este medio dijo que se trataba de una visita tardía, solo para “cumplir” al término de su mandato, ya que hasta ahora era el único Mandatario en no recorrer la isla.

    “Uno en reiteradas veces ha dicho que es uno de los presidentes que nunca ha venido a la isla. Entonces siento que, por cumplir, viene ahora, y no sé qué mucho más se nos puede comprometer”, afirmó.

    En la misma entrevista señaló que le planteó estos reparos al equipo del Presidente que llegó para hacer la avanzada hace unos días.

    “Se lo planteé directamente a su equipo de avanzada, que a mí me parecía que a pocas semanas de dejar el gobierno, de terminar su mandato, es un poco tardío”, dijo.

    Este miércoles el mismo Hotuiti Teao, en el recibimiento que tuvo Boric en el aeropuerto, le dijo al Presidente que estaba llegando tarde a la isla. Según el parlamentario, el Mandatario le respondió que era parte de su “compromiso” el hecho de marcar presencia en Rapa Nui.

    Las críticas que ha enfrentado Boric han sido contestadas por parte de su gabinete. Este martes, por ejemplo, la titular de Obras Públicas, Jessica López, quien acompañó a Boric en el avión, planteó que ella, en representación del Mandatario, estuvo ya en Rapa Nui para revisar temas ligados a su cartera.

    En la misma línea, este miércoles también salió Camila Vallejo. En una actividad por temas de educación, la ministra secretaria general de Gobierno dijo: “Es importante entender que la gestión de gobierno no se centra solo en la presencia del Presidente. (...) También se traduce en la acción de sis ministerios, subsecretarías, delegaciones, seremías”.

    La agenda de Boric

    Junto al Presidente Boric viajaron autoridades del Ejecutivo como la ministra de Obras Públicas, Jessica López; el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, y la la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), Priscilla Carrasco.

    Tras llegar pasadas las 19.00 horas (17.00 en Rapa Nui) el Presidente y su delegación no tuvieron actividades públicas, pero sí encuentros protocolario reservados entre la delegación presidencial y las autoridades locales.

    Los hitos públicos se concentrarán entre este jueves y viernes.

    Según comunicó Presidencia, el foco del despliegue que tendrá el Mandatario en Rapa Nui será la “conectividad e infraestructura, para seguir impulsando el desarrollo en las zonas más aisladas del país”.

    Este jueves, Boric se prepara para actividades sobre infraestructura, empleo y conectividad.

    Más sobre:Presidente Gabriel BoricRapa NuiIsla de PascuaPolíticaGira

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Una docena de jefes de Estado ya confirmó su asistencia al cambio de mando de Kast

    Moody’s califica de “sorpresa negativa” mayor déficit fiscal de Chile y ve que política de Kast será clave para clasificación de riesgo

    Vecinos protestan por lenta reconstrucción en zonas afectadas en el incendio de Penco

    Cristián Labbé (PNL): “Lo peor que le puede pasar a un partido es que se asocie al rostro de una persona y no a un proyecto político”

    Banco de huellas genéticas y más recursos: las propuestas de la mesa de trabajo al gobierno por adopciones irregulares

    Tras el rechazo a su desafuero: Orrego arremete contra Fiscalía e insta a la derecha a no instrumentalizar la justicia

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

    Una docena de jefes de Estado ya confirmó su asistencia al cambio de mando de Kast
    Chile

    Una docena de jefes de Estado ya confirmó su asistencia al cambio de mando de Kast

    Vecinos protestan por lenta reconstrucción en zonas afectadas en el incendio de Penco

    Cristián Labbé (PNL): “Lo peor que le puede pasar a un partido es que se asocie al rostro de una persona y no a un proyecto político”

    Moody’s califica de “sorpresa negativa” mayor déficit fiscal de Chile y ve que política de Kast será clave para clasificación de riesgo
    Negocios

    Moody’s califica de “sorpresa negativa” mayor déficit fiscal de Chile y ve que política de Kast será clave para clasificación de riesgo

    Pasajeros internacionales marcan récord en enero en Chile, pero domésticos caen y arrastran a la baja tráfico aéreo total

    Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile, cuestiona que haya espacio para 4 actores en el mercado y evalúa uso de marca Tigo

    Quién era Cass Lacelle, la estrella de un reality estadounidense que falleció a los 34 años
    Tendencias

    Quién era Cass Lacelle, la estrella de un reality estadounidense que falleció a los 34 años

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    El encomiable esfuerzo de O’Higgins tiene premio: le gana a Bahia y saca leve ventaja para seguir en la Copa Libertadores
    El Deportivo

    El encomiable esfuerzo de O’Higgins tiene premio: le gana a Bahia y saca leve ventaja para seguir en la Copa Libertadores

    En vivo: Alejandro Tabilo se mide ante Francesco Passaro por los octavos de final del ATP de Río de Janeiro

    Club Brujas rescata un empate como local ante Atlético de Madrid en uno de los partidazos de la Champions

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza
    Tecnología

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    1 de cada 3 chilenos sigue en modo teletrabajo: cómo armar el “setup” perfecto para hacer home office

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante
    Cultura y entretención

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante

    Rey del Ring llega al streaming: dónde ver la película con Marko Zaror y Benjamín Vicuña

    Bad Bunny a la pantalla: protagonizará su primera película dirigida por Residente y con Edward Norton y Javier Bardem

    Congreso peruano se alista para elegir al próximo presidente del país y Jerí se prepara para responder a la justicia
    Mundo

    Congreso peruano se alista para elegir al próximo presidente del país y Jerí se prepara para responder a la justicia

    Zuckerberg defiende a Meta en un juicio histórico por adicción a las redes sociales

    La agenda de nueve puntos entre Chile y Bolivia tras la asunción de Kast

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?
    Paula

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones