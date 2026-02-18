Boric inicia su gira en Rapa Nui en medio de protestas

Rapa Nui, 18 de febrero 2026. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, aterriza en el Aeropuerto Internacional Mataveri, para iniciar su visita por Rapa Nui. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

A las 19.30 horas de este miércoles aterrizó en el Aeropuerto Internacional Matevari el avión que transportó al Presidente Gabriel Boric y su delegación a la isla de Rapa Nui.

Allí estará hasta este viernes y en su llegada fue recibido por una comitiva de autoridades locales conformada por el delegado provincial de Rapa Nui, Sergio Tepano; la alcaldesa, Elizabeth Arévalo Pakarati; autoridades parlamentarias comp Hotuiti Teao y Tomás de Rementería, entre otros.

Lo recibieron con un show artístico. El presidente se animó con un baile pascuense, mientras portaba en su cuello el tradicional collar de flores que se entrega a los visitantes.

Un grupo de unos 20-30 también llegó al aeropuerto para manifestarse en contra del mandatario. Portaban carteles y silbatos y gritaban “¿y? fuera”.

En los días previos a la visita, el gobierno fue advertido de la molestia de un sector de los habitantes por la decisión del Presidente de postergar el viaje a la isla a días de dejar la presidencia.

La propia alcaldesa Elizabeth Arévalo Pakarati cargó contra Boric. En conversación con este medio dijo que se trataba de una visita tardía, solo para “cumplir” al término de su mandato, ya que hasta ahora era el único Mandatario en no recorrer la isla.

“Uno en reiteradas veces ha dicho que es uno de los presidentes que nunca ha venido a la isla. Entonces siento que, por cumplir, viene ahora, y no sé qué mucho más se nos puede comprometer”, afirmó.

En la misma entrevista señaló que le planteó estos reparos al equipo del Presidente que llegó para hacer la avanzada hace unos días.

“Se lo planteé directamente a su equipo de avanzada, que a mí me parecía que a pocas semanas de dejar el gobierno, de terminar su mandato, es un poco tardío”, dijo.

Este miércoles el mismo Hotuiti Teao, en el recibimiento que tuvo Boric en el aeropuerto, le dijo al Presidente que estaba llegando tarde a la isla. Según el parlamentario, el Mandatario le respondió que era parte de su “compromiso” el hecho de marcar presencia en Rapa Nui.

Las críticas que ha enfrentado Boric han sido contestadas por parte de su gabinete. Este martes, por ejemplo, la titular de Obras Públicas, Jessica López, quien acompañó a Boric en el avión, planteó que ella, en representación del Mandatario, estuvo ya en Rapa Nui para revisar temas ligados a su cartera.

En la misma línea, este miércoles también salió Camila Vallejo. En una actividad por temas de educación, la ministra secretaria general de Gobierno dijo: “Es importante entender que la gestión de gobierno no se centra solo en la presencia del Presidente. (...) También se traduce en la acción de sis ministerios, subsecretarías, delegaciones, seremías”.

La agenda de Boric

Junto al Presidente Boric viajaron autoridades del Ejecutivo como la ministra de Obras Públicas, Jessica López; el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, y la la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), Priscilla Carrasco.

Tras llegar pasadas las 19.00 horas (17.00 en Rapa Nui) el Presidente y su delegación no tuvieron actividades públicas, pero sí encuentros protocolario reservados entre la delegación presidencial y las autoridades locales.

Los hitos públicos se concentrarán entre este jueves y viernes.

Según comunicó Presidencia, el foco del despliegue que tendrá el Mandatario en Rapa Nui será la “conectividad e infraestructura, para seguir impulsando el desarrollo en las zonas más aisladas del país”.

Este jueves, Boric se prepara para actividades sobre infraestructura, empleo y conectividad.