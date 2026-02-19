Desde Rapa Nui, Boric sostiene diálogo y ofrece ayuda a alcalde Castro por explosión e incendio en Renca

En medio de su gira por Rapa Nui, el Presidente Gabriel Boric se comunicó con el alcalde de Renca, Claudio Castro, para ofrecer ayuda por la explosión y el incendio que se produjo este jueves en la comuna.

De acuerdo a la información preliminar del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la emergencia se suscitó por “la explosión de un camión que transportaba gas y, posteriormente, el fuego se propagó a las cercanías“.

Me comuniqué con el alcalde @CN_Castro, tras la grave explosión e incendio en la comuna de Renca. Equipos de gobierno están desplegados y trabajando junto a las instituciones competentes para el resguardo de la población a raíz del humo en la zona.



Mi solidaridad y condolencias…

“Me comuniqué con el alcalde Claudio Castro, tras la grave explosión e incendio en la comuna de Renca. Equipos de gobierno están desplegados y trabajando junto a las instituciones competentes para el resguardo de la población a raíz del humo en la zona”, escribió el Jefe de Estado en X.

El Mandatario, además, envió sus condolencias a las familias de los fallecidos, que hasta ahora ascenderían a cuatro, mientras que los heridos superan los 15.

“Mi solidaridad y condolencias a las familias y cercanos de las personas que lamentablemente fallecieron en esta tragedia y mucha fuerza para los heridos, para que tengan una pronta recuperación”, agregó.

Boric también hizo mención a la emergencia al encabezar en la isla la presentación de los avances de los proyectos de infraestructura en el Aeropuerto Mataveri.

“Antes de comenzar con lo que nos convoca, me gustaría referirme muy brevemente a un accidente grave que sucedió hoy día en la mañana en Santiago, en la carretera entre Renca y Quilicura, en donde producto de un accidente automovilístico, un camión explotó y tenemos confirmada hasta el momento la cifra de cuatro fallecidos. Le enviamos las condolencias a la familia”, señaló.

El Presidente apuntó que “entre quienes eran parte de los automóviles en el accidente están algunos fallecidos, otros en condiciones muy difíciles, así que vamos a estar dándole seguimiento a esto e informando cómo sigue. Las imágenes son muy impactantes, me imagino que algunos las deben haber visto”.

También destacó que Senapred y otros mecanismos de emergencia están desplegados en el lugar de la tragedia.

Previamente, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, había dado cuenta que el gobierno está monitoreando la emergencia en Renca.

Estamos monitoreando activamente la situación en Renca junto a las instituciones competentes. Si estás en algún lugar afectado por el humo, sigue estas recomendaciones para proteger tu salud y la de tu familia.



👉 Ante síntomas, consulta en un centro de salud o llama a Salud…

“Estamos monitoreando activamente la situación en Renca junto a las instituciones competentes”, escribió en X, además de entregar recomendaciones.