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    Briones y Marcel: juntos pero no revueltos

    En un nuevo capítulo de Cómo te lo explico, de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, los exministros de Hacienda Mario Marcel e Ignacio Briones abordan la megarregorma del Presidente Kast. Plantean que sí o sí deben haber compensaciones o podría ser riesgoso para el país. Proponen una mesa de trabajo entre oficialismo y oposición. Además, cuestionan acusación constitucional contra Grau y fijan postura sobre impuestos a casas de apuestas. Además, abordan la opción de posibles candidaturas presidenciales.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
    Más sobre:Cómo te lo explicoMario MarcelIgnacio BrionesHaciendaJorge Quiroz

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