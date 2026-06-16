Briones y Marcel: juntos pero no revueltos

En un nuevo capítulo de Cómo te lo explico, de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, los exministros de Hacienda Mario Marcel e Ignacio Briones abordan la megarregorma del Presidente Kast. Plantean que sí o sí deben haber compensaciones o podría ser riesgoso para el país. Proponen una mesa de trabajo entre oficialismo y oposición. Además, cuestionan acusación constitucional contra Grau y fijan postura sobre impuestos a casas de apuestas. Además, abordan la opción de posibles candidaturas presidenciales.
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