Caballo muere en plena ruta a Lo Vásquez durante peregrinación

El incidente ocurrió en la comuna de Curacaví, en la intersección de Avenida O’Higgins con sector Valle Verde, mientras el animal era utilizado como traslado.

Testigos dieron aviso de lo ocurrido a Carabineros, quienes hicieron las diligencias correspondientes para determinar la causa de su muerte. Si bien aún no está claro, no descartan el esfuerzo físico asociado al extenso trayecto.

Cabe señalar que días anteriores, el Colegio Médico Veterinario habían hecho un llamado al cuidado de los animales, con la finalidad de evitar utilizarlos y en caso de, que contaran con una adecuada hidratación, alimentación, herraduras en buen estado y espacios de descanso.