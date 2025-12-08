VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Caballo muere en plena ruta a Lo Vásquez durante peregrinación

    Durante la madrugada del domingo, en plena peregrinación hacia el santuario de Lo Vásquez, un caballo se desplomó y falleció en el lugar.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    El incidente ocurrió en la comuna de Curacaví, en la intersección de Avenida O’Higgins con sector Valle Verde, mientras el animal era utilizado como traslado.

    Testigos dieron aviso de lo ocurrido a Carabineros, quienes hicieron las diligencias correspondientes para determinar la causa de su muerte. Si bien aún no está claro, no descartan el esfuerzo físico asociado al extenso trayecto.

    Cabe señalar que días anteriores, el Colegio Médico Veterinario habían hecho un llamado al cuidado de los animales, con la finalidad de evitar utilizarlos y en caso de, que contaran con una adecuada hidratación, alimentación, herraduras en buen estado y espacios de descanso.

    Más sobre:NacionalLo VásquezMaltrato AnimalCaballo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Japón advierte de un tsunami de 3 metros de altura tras un terremoto de magnitud 7,6

    SHOA descarta tsunami en Chile tras terremoto 7.6 en Japón

    ¿Cuándo será el próximo fin de semana largo? Revisa el detalle de feriados en nuestro país

    Dónde ver las nominadas a Mejor Película en los Globos de Oro 2025

    Zelenski se reúne en Londres con líderes europeos en medio de presión de EE.UU. por plan de paz que exige cesiones territoriales a Ucrania

    Los grandes patrimonios y la filantropía en Chile

    Servicios

    SHOA descarta tsunami en Chile tras terremoto 7.6 en Japón

    SHOA descarta tsunami en Chile tras terremoto 7.6 en Japón

    ¿Cuándo será el próximo fin de semana largo? Revisa el detalle de feriados en nuestro país

    ¿Cuándo será el próximo fin de semana largo? Revisa el detalle de feriados en nuestro país

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Caravana Navideña Coca Cola en Providencia: revisa el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola en Providencia: revisa el recorrido y horario

    SHOA descarta tsunami en Chile tras terremoto 7.6 en Japón
    Chile

    SHOA descarta tsunami en Chile tras terremoto 7.6 en Japón

    ¿Cuándo será el próximo fin de semana largo? Revisa el detalle de feriados en nuestro país

    Decretan prisión preventiva para imputado por femicidio frustrado en Iquique

    Trump sobre fusión Warner Bros-Netflix: “Es una gran cuota de mercado, podría ser un problema”
    Negocios

    Trump sobre fusión Warner Bros-Netflix: “Es una gran cuota de mercado, podría ser un problema”

    El alza en la producción de plata que acerca a Chile al sexto lugar mundial

    Barómetro Unab: “la economía mostró señales más consistentes de recuperación”

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares
    Tendencias

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino

    Jorge Segovia rompe el silencio y aborda el descenso de Unión Española: “Asumo toda la responsabilidad”
    El Deportivo

    Jorge Segovia rompe el silencio y aborda el descenso de Unión Española: “Asumo toda la responsabilidad”

    Fernando Ortiz zanja su postura en Colo Colo: “No soy el que decide, pero tengo bien claro que quiero continuar”

    La profunda desazón de Cobreloa tras la caída ante Deportes Concepción: “Para nosotros pega en el palo y se va afuera”

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe
    Finde

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Dónde ver las nominadas a Mejor Película en los Globos de Oro 2025
    Cultura y entretención

    Dónde ver las nominadas a Mejor Película en los Globos de Oro 2025

    Una batalla tras otra y The White Lotus lideran las nominaciones a los Globos de Oro

    La vida mágica de Los Jaivas hizo historia en el Estadio Nacional (y con Gabriel y el “Gato”)

    Japón advierte de un tsunami de 3 metros de altura tras un terremoto de magnitud 7,6
    Mundo

    Japón advierte de un tsunami de 3 metros de altura tras un terremoto de magnitud 7,6

    Zelenski se reúne en Londres con líderes europeos en medio de presión de EE.UU. por plan de paz que exige cesiones territoriales a Ucrania

    Unión Europea aprueba endurecimiento migratorio que contempla “centros de retorno”

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile