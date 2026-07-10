Captan el momento exacto de la detención de Tea Time en Providencia: portaba drogas y armas

A eso de las 4.00 de la madrugada de este viernes, efectivos policiales estaban realizando controles en la intersección de avenida Bustamante con calle Juana de Lestonnac, cuando detuvieron a Camilo Castaldi Lira, conocido artísticamente como Tea Time.

Según información entregada por Carabineros, Castaldi intentó evadir el control, pero funcionarios lograron detener el vehículo.

El equipo policial encontró en el auto ketamina dosificada, un arma de fuego, dos cuchillos, un bastón retráctil, una pesa digital y $940.000 de dinero en efectivo.

Esta no es la primera vez que el músico enfrenta a la justicia. En 2017 su expareja lo denunció por violencia intrafamiliar y fue expulsado de la banda “Los Tetas”.