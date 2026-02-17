SUSCRÍBETE
    Carabineros encontró con vida a jóvenes perdidos en el sector Salar de Pedernales

    Tras un amplio operativo en terreno, personal de Carabineros confirmó el hallazgo de la joven pareja que se encontraba desaparecida en la Región de Atacama. Sin embargo, debido a las condiciones meteorológicas no se pudo concretar el rescate y se encuentran trabajando en la zona para poder socorrerlos.

    Catalina Bórquez

    La pareja, Valentina Lorka Herrera y Kevin Gebert, que permanecía extraviada desde el 14 de febrero en el sector Salar de Pedernales, Región de Atacama, fue encontrada con vida por Carabineros durante la tarde de este martes.

    En los registros audiovisuales, se logra ver el momento en que tras un amplio operativo policial en la zona, un helicóptero de Carabineros logró divisar a los jóvenes. Sin embargo, no pudieron ser rescatados de inmediato debido a las complejas condiciones meteorológicas que dificultó el aterrizaje en dos oportunidades.

    “Hoy, alrededor del mediodía, logran ubicar a estas dos personas que se divisan caminando con el vehículo enterrado en la pampa. Una carpa que da a entender que estuvieron alojando en ese lugar y se ven en buen estado de salud”, explicó el Prefecto (s) de Carabineros Atacama, Teniente Coronel Marcelo Ramírez Palma.

    Es por esto que solicitaron apoyo de la Comisaría El Salvador, GOPE Atacama, Socorro Andino, Bomberos y trabajadores de la empresa minera Gold Fields - quiénes conocen la zona- para ir vía terrestre al lugar que divisaron a los jóvenes.

    Según los funcionarios policiales, durante la tarde se concretará el rescate y estiman que durante la noche podrán tener novedades respecto a su estado de salud.

    Día del chacarero: revisa las promociones para celebrar durante este martes

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Atalanta por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Benfica vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming

