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    Changan lidera venta de autos híbridos enchufables

    Conversamos con Natalia Díaz, gerente de marca Changan, sobre el boom de ventas de autos eléctricos que se han duplicado en los primeros meses del año, y cómo Changan se ya convertido en el líder de la categoría de los híbridos enchufables. La firma, alcanza hoy una participación de mercado cercana al 30% y tres modelos entre los diez más vendidos en Chile, entre ellos el líder indiscutible de la categoría.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara
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