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    ¿Cómo entender esta nueva fase del conflicto entre Estados Unidos e Irán?

    Por algunas semanas muchos en la comunidad internacional consideraron que la guerra había iniciado una etapa de posguerra. Pero todo cambió la semana pasada, los ataques se reanudaron y el presidente Donald Trump anunció, este lunes, que Estados Unidos restablecerá el bloqueo a los puertos iraníes y recibirá un reembolso del 20% sobre toda la carga transportada. Sin embargo, la Guardia Revolucionaria iraní insiste en que solo Teherán controlará el estrecho de Ormuz y determinará las condiciones para el transporte marítimo comercial. Acá te lo contamos.

    Por 
    Cristina Cifuentes y Rodrigo Bacigalupe
    Más sobre:Guerra en Medio OrienteTrumpIránPrecio del petróleo

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