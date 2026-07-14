¿Cómo entender esta nueva fase del conflicto entre Estados Unidos e Irán?
Por algunas semanas muchos en la comunidad internacional consideraron que la guerra había iniciado una etapa de posguerra.
Pero todo cambió la semana pasada, los ataques se reanudaron y el presidente Donald Trump anunció, este lunes, que Estados Unidos restablecerá el bloqueo a los puertos iraníes y recibirá un reembolso del 20% sobre toda la carga transportada. Sin embargo, la Guardia Revolucionaria iraní insiste en que solo Teherán controlará el estrecho de Ormuz y determinará las condiciones para el transporte marítimo comercial. Acá te lo contamos.
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