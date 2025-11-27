BLACK SALE $990
    Desde la Redacción | Los reparos de Zandra Parisi a Kast y Jara: “No veo ese querer estar con la gente de igual a igual”

    "Decirle no a Don Francisco es decirle no a la Teletón" cuestionó la diputada electa Zandra Parisi (PDG) por la negativa del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, de participar en el programa del reconocido animador televisivo. En esa línea, criticó la ausencia del abanderado a "Bad Boys" y dijo, además, que Jeannette Jara (PC) tampoco "tiene ese querer estar con la gente, conocer a la gente".

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    Más sobre:Desde la RedacciónZandra ParisiJaviera RodríguezJeannette JaraJosé Antonio KastEleccionesElecciones presidenciales

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Rating del miércoles 26 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Austria por la final del Mundial Sub 17

