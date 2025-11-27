Desde la Redacción | Los reparos de Zandra Parisi a Kast y Jara: “No veo ese querer estar con la gente de igual a igual”
"Decirle no a Don Francisco es decirle no a la Teletón" cuestionó la diputada electa Zandra Parisi (PDG) por la negativa del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, de participar en el programa del reconocido animador televisivo. En esa línea, criticó la ausencia del abanderado a "Bad Boys" y dijo, además, que Jeannette Jara (PC) tampoco "tiene ese querer estar con la gente, conocer a la gente".
