Desde la Redacción | Paulina Vodanovic aborda tensión dentro del PS y el análisis al rol de Kaiser en un gobierno de Kast
“A mí no me corresponde darles instrucciones a ninguno de los dos". De esa forma la timonel del Partido Socialista aborda, en conversación con el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el fuerte cruce -con amenaza de querella incluida- entre el diputado Daniel Manouchehri y el senador Fidel Espinoza, ambos militantes de su partido. "Le baja el nivel a la política y le hace daño", reprochó la también senadora.
