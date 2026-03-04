Desde la Redacción: zoom a la inédita fractura entre Kast y Boric
Al día siguiente de la fractura entre la administración entrante y saliente, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, cuestionó que José Antonio Kast pusiera término al proceso de traspaso de mando. “Es muy sorpresivo que después de 140 reuniones ahora te vengan a decir que falta información”, planteó, agregando, de todas formas, que existe disposición en el Ejecutivo para retomar las conversaciones con el equipo del republicano. “La verdadera emergencia para el pueblo de Chile es que no exista diálogo", dijo.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.