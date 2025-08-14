El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

El registro fue captado por uno de los asistentes, y rápidamente se viralizó en redes sociales.

En medio de los comentarios que cuestionaron el “chiste”, la Municipalidad de Rancagua, región donde ocurrió la tragedia, manifestó su rechazo y le exigió disculpas públicas. Además, cabe destacar que tiene un show agendado en la ciudad, con entradas agotadas.

Más tarde, Valdebenito publicó un video en sus redes sociales donde acusó que fue sacada de contexto y aseguró que se trata de una “polémica artificial”.