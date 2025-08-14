SUSCRÍBETE
El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

La comediante nuevamente se encuentra en el ojo del huracán luego de que en un show de stand up dijera: “por favor no me funen, porque este cuerpo solo puede una funa a la semana…Parece que soy la única persona contenta de que pasara lo de los mineros. ¡Imagínate!”.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

El registro fue captado por uno de los asistentes, y rápidamente se viralizó en redes sociales.

En medio de los comentarios que cuestionaron el “chiste”, la Municipalidad de Rancagua, región donde ocurrió la tragedia, manifestó su rechazo y le exigió disculpas públicas. Además, cabe destacar que tiene un show agendado en la ciudad, con entradas agotadas.

Más tarde, Valdebenito publicó un video en sus redes sociales donde acusó que fue sacada de contexto y aseguró que se trata de una “polémica artificial”.

Más sobre:NacionalEl TenienteNatalia ValdebenitoPolémica

