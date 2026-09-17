El dilema del diseño comunicacional del gobierno: ¿Se debe actualizar la fórmula de las vocerías?
Tras varias descoordinaciones en el gabinete, varios personeros del oficialismo han abogado -en las últimas semanas- a modificar el despliegue comunicacional de La Moneda. "El diseño es complejo para el ministro (Claudio) Alvarado", afirmó al respecto el vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Rodrigo Arellano, quien analizó las fórmulas que, según él, podría adoptar el Ejecutivo y el rol que podría cumplir, además, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.
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