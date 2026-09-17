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    Desde la Redacción: entrevista a Christopher White, alcalde de San Bernardo

    "Esto no puede caer solamente en una declaración de buenas intenciones, tienen que haber resultados concretos", sostuvo el alcalde de San Bernardo, Christopher White, en el programa de streaming de La Tercera, previo al desfile cívico militar y a la ceremonia religiosa que -en estos momentos- cuenta con la presencia del Presidente José Antonio Kast. El hecho es visto como una señal política de respaldo luego que se conociera el eventual plan para asesinar al jefe comunal. “Que mis vecinos vean hoy que el Estado de Chile no se arrodilla ante el crimen organizado”, planteó White, agregando que, tras conocerse el hecho, no "puede terminar solamente con una figura de este alcalde rodeado de escoltas".

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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