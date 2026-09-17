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    ¿Son los F-35 la mejor opción para renovar los aviones de la Fuerza Aérea?

    Una pregunta se instaló luego que los aviones F-5 de la Fuerza Aérea cumplieran medio siglo y de que la institución castrense confirmara que dejarán de estar operativos en los próximos años: ¿Qué aeronaves deberían reemplazarlos, con tal de mantener la capacidad de disuasión del país? En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el vicepresidente de AthenaLab, Richard Kouyoumdjian, abordó las ventajas y desventajas de los F-35, el modelo que la FACh -según trascendidos- estaría dispuesta a incorporar. ¿Cuánto valen y qué versiones existen? Revisa el análisis completo en el video.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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