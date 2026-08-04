Estudiantes se manifiestan contra el gobierno y obligan a cortar el tránsito en la Alameda
Durante la mañana de este martes, el denominado “Cordón Secundario” que agrupa a estudiantes de liceos emblemáticos, se reunió en la estación Universidad Católica para iniciar una marcha en contra de las medidas del gobierno.
La manifestación provocó la suspensión del tránsito en un tramo de la Alameda, entre avenida Vicuña Mackenna y Diagonal Paraguay, según Transporte Informa.
Previo a la manifestación, ocurrieron tomas de liceos emblemáticos: el Instituto Nacional y el liceo Manuel Barros Borgoño se vieron afectados.
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