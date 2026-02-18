Exitoso rescate de una ballena Sei juvenil que varó tras ataque de orcas en Puerto Williams
Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que una ballena Sei juvenil logra retornar a las aguas del Canal Beagle tras un exitoso operativo.
Durante la tarde de este martes, se logró rescatar a un ejemplar de ballena Sei juvenil que encalló en Puerto Williams luego de ser atacada por tres orcas.
Debido a las condiciones geográficas del sector y la baja marea dificultó que la especie regresara por sus propios medios a las aguas del Canal Beagle.
Es por esto que tras un largo monitoreo de la situación, el personal del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) se aseguró que la ballena se encontraba en óptimas condiciones para retornar al mar y definió la forma más segura de intervenir.
El caso causó gran preocupación en la zona por lo que la comunidad también se sumó al rescate que finalizó con éxito y el cetáceo juvenil pudo regresar al océano.
Un video difundido en redes sociales, muestra el momento del operativo y la gran emoción de quienes ayudaron a volver a este animal marino a su ecosistema.
