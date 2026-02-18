Exitoso rescate de una ballena Sei juvenil que varó tras ataque de orcas en Puerto Williams

Durante la tarde de este martes, se logró rescatar a un ejemplar de ballena Sei juvenil que encalló en Puerto Williams luego de ser atacada por tres orcas.

Debido a las condiciones geográficas del sector y la baja marea dificultó que la especie regresara por sus propios medios a las aguas del Canal Beagle.

Es por esto que tras un largo monitoreo de la situación, el personal del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) se aseguró que la ballena se encontraba en óptimas condiciones para retornar al mar y definió la forma más segura de intervenir.

El caso causó gran preocupación en la zona por lo que la comunidad también se sumó al rescate que finalizó con éxito y el cetáceo juvenil pudo regresar al océano.

Un video difundido en redes sociales, muestra el momento del operativo y la gran emoción de quienes ayudaron a volver a este animal marino a su ecosistema.