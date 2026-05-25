SEÑOR DIRECTOR:

Un lector de su medio manifestó, a propósito de la solicitud del PNL para que las autoridades políticas tengan el coraje de avanzar en indultos en causas denominadas “de DD.HH.”, que el verdadero coraje estaría en “aplicar la ley” y mirar para el lado.

Nosotros estimamos que, para estar en política y marcar la diferencia en una oportunidad histórica de gobierno, deben utilizarse las herramientas jurídicas disponibles cuando la política permea el derecho y omite deliberadamente el cortejo de quebrantos e injusticias que estos octogenarios han sufrido. No hay nada de valiente en defender actuaciones que envilecen al Poder Judicial.

Lo que se pidió no fue impunidad ni desconocer sentencias, sino una medida humanitaria para una persona de 90 años, enfermo terminal. Eso ya no se puede hacer, porque murió. Muchos de quienes levantaron la voz contra otras injusticias, esta vez miraron para el lado.

La Convención Interamericana sobre la Protección de los DD.HH. de las Personas Mayores obliga al Estado a evitar tratos crueles, inhumanos o degradantes y a adoptar medidas frente a situaciones de extrema vulnerabilidad.

Por eso, sostener que negar toda medida humanitaria constituye una muestra de “coraje” contradice obligaciones internacionales vigentes para el propio Estado de Chile y transforma la política en la simple administración de las “verdades” de la izquierda.

Los DD.HH. son universales o se transforman en una herramienta política.

Nosotros, miramos hacia el frente y con coraje, al sostener que exigir humanidad para un adulto mayor gravemente enfermo no debilita el Estado de Derecho, lo honra.

Karina Sapunar Rodríguez

Prosecretaria Partido Nacional Libertario