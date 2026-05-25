Un salvavidas y una oportunidad
SEÑOR DIRECTOR:
La aprobación del proyecto contenido en el Boletín N°18232-25 da un respiro a la industria de la seguridad privada y, junto con el cambio de gabinete en la cartera de Seguridad Pública, abre una ventana concreta para trabajar con seriedad en la implementación de la Ley N°21.659.
La prórroga recién aprobada evitó una crisis operativa inminente, pero no resuelve el problema de fondo: todos los vencimientos de autorizaciones de la ley quedaron concentrados en una sola fecha, el 28 de noviembre de 2027.
El cambio de mando entrega a la autoridad entrante una tarea clara: fortalecer técnicamente la Subsecretaría de Prevención del Delito, acelerar los procesos en curso, romper la inercia del sistema de autorizaciones, y entregar reglas claras a una industria que emplea a más de 200 mil trabajadores y resguarda infraestructura crítica del país.
La prórroga compra tiempo. Ahora hay que dar paso a la gestión.
José Manuel Ruiz
Ex Jefe División Seguridad Privada
Subsecretaría de Prevención del Delito
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