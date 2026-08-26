Imágenes sensibles: Impactante alud de hielo y rocas deja cientos de desaparecidos en Nepal

Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad son elocuentes, ya que lograron captar a muchas personas escapando cuando repentinamente los sorprende la fatal avalancha.

La enorme inundación, afectó localidades del distrito de Rasuwa, cerca de la frontera con China, provocando la muerte, hasta ahora, de al menos 95 personas.

Según la Junta de Turismo de Nepal (NTB), 600 personas figuran como desaparecidas: entre ellos, habría ciudadanos nepalíes y cerca de 500 extranjeros, según la información obtenida de un recuento elaborado a partir de datos de distintas agencias de viajes.

Cada año, miles de personas viajan al monte Kailash y al lago Mansarovar, en la frontera entre Nepal y el Tíbet, lo que convoca a muchos turistas de todo el mundo a que participen de la peregrinación, considerada sagrada por hindúes, budistas y jainistas.

Tras la tragedia, el ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, señaló que un movimiento telúrico de consideración habría provocado el aluvión, que terminó por inundar a varias localidades del norte del país.

“Un terremoto ocurrido a las 8:37 de hoy, (22:52 de ayer en Chile) debido a ello, se produjo un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el río Bhote Koshi, lo que parece haber causado la inundación”, dijo Khanal durante una reunión en la Cámara de Representantes en Katmandú, según recogió el medio local Ratopati.