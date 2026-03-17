La generación dorada de la arquitectura chilena

Conversamos con Loreto Lyon, arquitecta y decana de Arquitectura de la Universidad San Sebastián, sobre el significado que tiene que Smiljan Radic haya ganando el premio Pritzker 20026, lo que lo convierte en el segundo chileno en obtener el llamado Nobel de la Arquitectura. Para ella, si bien es cierto que Radic y Aravena son parte de una suerte de generación dorada, la verdad es que la arquitectura chilena viene mostrando un nivel muy alto desde hace bastante tiempo, tanto a nivel nacional como internacional.
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