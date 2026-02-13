Las claves de Lollapalooza: Sabrina Carpenter y Chappell Roan lideran el paraíso pop
Del 13 al 15 de marzo, Lollapalooza Chile regresará al Parque O’Higgins y lo hará con un cartel estelar, encabezado por dos figuras pop que están en su mejor momento.
Sabrina Carpenter y Chappell Roan arribarán por primera vez a Chile con shows estelares, siendo un éxito en Estados Unidos y en las listas de las plataformas de streaming.
La exchica Disney destaca por una presentación llena de momentos memorables, y canciones que se han tomado radios y trends de TikTok. Chappell Roan, por su parte, con “The Rise and Fall of a Midwest Princess”, su único disco, alcanzó el estrellato, llenando festivales alrededor de Estados Unidos.
Pero no serán las únicas. Lorde y Doechii también aparecen como números estelares de Lollapalooza 2026, además del debut Addison Rae y Men I Trust, y la presencia de las chilenas Akriila y Katteyes.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.