Ministro Quiroz y embargo a deudores del CAE: “Vamos a seguir cobrando”
Después de que se vieran varios registros en redes sociales de personas que denunciaron que “habían sido vaciadas sus cuentas”, la Tesorería General de la República confirmó que esta acción se está ejecutando, sumando también la confiscación de bienes de personas con deudas impagas del CAE que no aceptaron las opciones de repactación ofrecidas por el Estado. El titular de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que alrededor de 1.500 personas han sido embargadas refiriéndose a deudores con ingresos superiores a $3,5 millones mensuales.
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