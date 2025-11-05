Presidenta de México sufre acoso sexual en plena calle: sujeto la manoseó e intentó besarla
Claudia Sheinbaum fue víctima de una agresión sexual mientras caminaba y saludaba a simpatizantes en pleno centro de la capital mexicana.
El incidente ocurrió este martes, cuando Sheinbaum se dirigía a la primera reunión nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que se encuentra a unas calles del Palacio Nacional, por lo que decidió ir a pie.
Como se puede apreciar en videos compartidos en redes sociales, la mandataria saludó a las personas que se le acercaron y se sacó fotografías. Así, sin ningún agente de seguridad, un sujeto se acercó, le pasó la mano por encima e intentó besarla.
Autoridades informaron que el hombre fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Delitos Sexuales.
