Dónde y a qué hora ver a Bosnia y Herzegovina vs. Italia en TV y streaming. Foto referencial de archivo @azurri

Este martes Bosnia y Herzegovina recibe a Italia, en uno de los esperados partidos que definirá a la selección que se sume al Mundial de Fútbol 2026.

Los equipos se miden en el marco de las eliminatorias europeas, tras vencer a Gales e Irlanda del Norte, respectivamente.

Se trata de una esperada oportunidad para la Azzurra, que busca asegurar su participación en la cita planetaria tras ausentarse en los dos últimos mundiales.

Cuándo juega Bosnia y Herzegovina vs. Italia

El partido de Bosnia y Herzegovina contra Italia por las eliminatorias UEFA es este martes, 31 de marzo, a las 15:45 horas de Chile.

Las selecciones se miden en el estadio Bilino Polje de la ciudad de Zenica.

Dónde ver a Bosnia y Herzegovina vs. Italia

El partido de Bosnia y Herzegovina contra Italia se transmite en el canal ESPN .

De forma online, el duelo de cara al próximo Mundial va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.