    Presidente Boric arremete contra la UDI e insta a aprobar Ley de Sala Cuna

    Este lunes, el mandatario insistió en el proyecto de Sala Cuna Universal, culpando a la UDI de retrasar la discusión. “Sáquense ustedes la foto no más si quieren. Que firme el nuevo gobierno el proyecto aprobado", declaró el presidente.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Durante la ceremonia de promulgación de la Ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, el Presidente Gabriel Boric, se refirió nuevamente al proyecto de Ley de Sala Cuna Universal y lanzó duras críticas a la UDI.

    “Aquí hay que ser claros. La UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar Sala Cuna. Se lo decimos claramente, la UDI está impidiendo aprobar Sala Cuna para las mujeres de Chile”, señaló el mandatario.

    La máxima autoridad acusó a la colectividad de entorpecer la tramitación pese a existir un consenso técnico. “¿Y saben lo que dicen en privado? , esto es lo más indignante, que no quieren darle un logro al gobierno. Esto no se trata de un logro al gobierno", explicó.

    Además, envió un duro mensaje a los miembros del partido. “Sáquense ustedes la foto no más si quieren. Que firme el nuevo gobierno el proyecto aprobado, pero aprobémoslo en la primera semana de marzo, no sigamos esperando”.

