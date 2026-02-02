SUSCRÍBETE POR $1100
    Presidente Boric oficializa candidatura de Bachelet a la ONU con apoyo de Brasil y México

    Durante la mañana, el Presidente Gabriel Boric anunció la inscripción de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Además confirmó el respaldo de Brasil y México. "Nuestras naciones a través de este acto, manifiestan su voluntad común de contribuir a la gobernanza global y al fortalecimiento del multilateralismo, y esta candidatura expresa a la vez una esperanza compartida, que América Latina y el Caribe hagan oír su voz", dijo el mandatario. Por su parte, Bachelet señaló que: "En un contexto de crisis múltiples, conflictos, cambio climático, profundas desigualdades, disrupción tecnológica y desconfianza institucional, las Naciones Unidas deben renovarse".

    Por 
    Catalina Bórquez
    Más sobre:Michelle BacheletGabriel BoricBrasilMéxicoONU

