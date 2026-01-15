¿Problemas para Kast y Boric?: cómo las alianzas de gobierno se convirtieron en una traba para ambos
En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Rodrigo Arellano, analizó cómo la fractura en el oficialismo -a propósito de las diferencias por la ley Nain-Retamal tras la absolución de Claudio Crespo- ponen cuesta arriba el deseo del Presidente Gabriel Boric de dejar como legado una alianza única progresista. En la derecha, en tanto, José Antonio Kast debe enfrentarse a la negativa de libertarios de incorporarse a su gobierno.
