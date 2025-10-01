Protagonistas: Mayne-Nicholls acusa a Boric de proselitismo político y dice que se sintió “ninguneado” por Matthei
Harold Mayne-Nicholls, candidato presidencial independiente, fue el primer invitado a "Protagonistas", la entrevista central de "Desde la Redacción". Entrevistado por Rodrigo Álvarez y Jorge Arellano, el abanderado cargó contra el Presidente Boric, por falta a la prescindencia, y contra Evelyn Matthei, por invitarlo a formar parte de su equipo. Revisa en el video la entrevista completa.
