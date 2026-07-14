Radar LT | Investigador chileno es reconocido internacionalmente y recalca la importancia del trabajo científico
En el capítulo de hoy estaremos conversando con el científico chileno Luis Larrondo, sobre el reconocimiento internacional de la European Molecular Biology Organization, una de las organizaciones más ambiciosas del mundo de las ciencias. Esta distinción refleja el trabajo de excelencia que ha consolidado a la ciencia en Chile.
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