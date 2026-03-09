Registro capta imprudente maniobra de adelantamiento en Ruta 5
La cámara de un automóvil logró captar el momento de una arriesgada maniobra de adelantamiento en el bypass de Teno, en la Ruta 5 Sur. El registro muestra al conductor transitando por su pista correspondiente, cuando de imprevisto, dos automóviles irrumpen en la vía luego de intentar adelantar a un camión, debido a la peligrosa maniobra ambos conductores quedaron frente a frente,salvándose por unos segundos de una gran colisión.
