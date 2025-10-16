Sanciones a parlamentarios que se ausenten y polémica por dichos sobre Guzmán: candidatos debaten en La Mesa del Poder
Andrés Giordano (FA), diputado que va a la reelección en el distrito 9; Roxana Riquelme (IND.-FRVS), candidata al distrito 13; Pedro Lea Plaza (Partido Republicano), candidato al distrito 11, y César Vega (IND-RN), candidato al distrito 8, enfrentaron sus posturas a propósito de las sanciones de legisladores que no acudan a sus funciones y abordaron, también, la polémica por los dichos sobre Jaime Guzmán.
