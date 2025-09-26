SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

¿Te atreverías a probar insectos como parte de tu dieta?

Un restaurante en Washington D.C. lo está haciendo realidad, combinando tradición, sabor y sostenibilidad. Acá te lo contamos

Por 
Bárbara Pezoa y Rodrigo Bacigalupe

El chef Christian Irabién, de Amparo Fondita, incorpora ‘bichos’ como ingredientes: hormigas ‘chicatana’, gusanos del agave, saltamontes, platos que mezclan elementos de la gastronomía mexicana tradicional con una propuesta innovadora.

Para este restaurante, no es solo originalidad: es rescatar raíces culinarias y abrir una nueva mirada sobre lo que comemos, explica en una entrevista en The New York Times este chef mexicano.

Desde la ciencia y la sustentabilidad, los insectos tienen muchas ventajas: usan menos agua, menos tierra, producen menos gases de efecto invernadero comparados con el ganado tradicional. Muchas especies de insectos se desarrollan rápido, con bajo consumo, y pueden alimentarse con residuos orgánicos.

Además, en esta forma de alimentación, el emprendimiento también se hace presente: gente en Oaxaca recolecta bichos silvestres y están surgiendo granjas de insectos para suplir la creciente demanda.

Pero hay desafíos: conseguir insectos de forma sostenible, asegurar normativas sanitarias, y persuadir al público de que estos alimentos pueden ser tan válidos como los tradicionales.

¿Te atreverías a probar?

Más sobre:BichosComer bichosrestaurante de Bichosdieta de Bichoshormigassaltamontes

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

WhatsApp es el rey absoluto entre las empresas de mensajería, pero la FNE descartó, de momento, peligros para el mercado

Minsal da cierre a Campaña de Invierno y destaca que por segundo año no se registraron muertes de lactantes por Sincicial

CMF multa a EY y exsocio por deficiencias en auditoría de estados financieros de Factotal

Presidente Boric aborda el inicio del Mundial Sub 20 en Chile: “Esto es un legado para Chile”

“Muerte Verde”: hoy es posible despedirnos de nuestros seres queridos de forma sustentable

Volkswagen pausa la producción de autos eléctricos por la baja demanda

Servicios

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Iquique en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Iquique en TV y streaming

Rating del jueves 25 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 25 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Publican la oferta definitiva de carreras para la postulación a universidades de la Admisión 2026

Publican la oferta definitiva de carreras para la postulación a universidades de la Admisión 2026

Últimos días para participar en el sorteo de una gift card de $170 mil que ofrece BancoEstado

Últimos días para participar en el sorteo de una gift card de $170 mil que ofrece BancoEstado

Minsal da cierre a Campaña de Invierno y destaca que por segundo año no se registraron muertes de lactantes por Sincicial
Chile

Minsal da cierre a Campaña de Invierno y destaca que por segundo año no se registraron muertes de lactantes por Sincicial

“Un hecho inusual”: detienen a sujeto por robar el bolso de su abogado durante una audiencia en tribunal de Temuco

Caídas de árboles y cortes de energía: los primeros y graves efectos del sistema frontal en el país

WhatsApp es el rey absoluto entre las empresas de mensajería, pero la FNE descartó, de momento, peligros para el mercado
Negocios

WhatsApp es el rey absoluto entre las empresas de mensajería, pero la FNE descartó, de momento, peligros para el mercado

CMF multa a EY y exsocio por deficiencias en auditoría de estados financieros de Factotal

Fitch ratifica calificación de Chile, eleva cálculo del PIB y destaca su “sólida gobernanza”

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas
Tendencias

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas

Quién es Naasón Joaquín García, el líder de la iglesia La Luz del Mundo acusado de delitos contra menores

¿Es mejor bañarse en la mañana, o antes de dormir? Esto responde la ciencia

Presidente Boric aborda el inicio del Mundial Sub 20 en Chile: “Esto es un legado para Chile”
El Deportivo

Presidente Boric aborda el inicio del Mundial Sub 20 en Chile: “Esto es un legado para Chile”

¿Cuándo juega la U las semifinales de la Copa Sudamericana contra Lanús?

El nuevo entrenador de La Serena palpita su estreno ante la U de su “viejo amigo” Gustavo Álvarez

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Foro de las Artes 2025 aborda lo posthumano con artistas emergentes y voces internacionales
Cultura y entretención

Foro de las Artes 2025 aborda lo posthumano con artistas emergentes y voces internacionales

Mauricio Redolés: “Hay un poema de Nicanor Parra que dice P-C: Políticamente correcto. ¡Y dime si no es eso el PC hoy!”

“Gabriela Mistral vivió con intensidad la pasión y el duelo”: llega al streaming el documental Locas Mujeres

Trump intensifica las represalias contra sus enemigos políticos: Exdirector de la FBI es imputado por “falsas declaraciones”
Mundo

Trump intensifica las represalias contra sus enemigos políticos: Exdirector de la FBI es imputado por “falsas declaraciones”

Netanyahu reitera frente a la Asamblea de la ONU que no habrá un Estado palestino: “Es una locura y no lo haremos”

Rusia tilda de “muy irresponsables” las advertencias sobre el posible derribo de sus aviones por parte de la OTAN

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos
Paula

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo