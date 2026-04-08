SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Branded

    Revive el Capítulo 1 de “Más allá de los años”, nuevo videopodcast con herramientas para un buen envejecer

    Cada martes, por Latercera.com y en el canal de YouTube de Caja Los Andes y La Tercera, invitados expertos abordarán distintos temas para educar y cambiar la cultura en torno al envejecimiento. En este primer episodio la invitada es Rosita Kornfeld, exdirectora del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), creadora del programa Adulto Mayor de la UC y experta ONU en temáticas de personas mayores.

     

    Las estadísticas dicen que, de aquí a 2050, la expectativa de vida de las personas sobrepasará los 80 años. Sin embargo, superar esa barrera es ya una realidad para miles de chilenos y chilenas.

    Eso significa muchas cosas: primero, que queda mucha vida luego de la edad legal de jubilación; también, que tanto el país como la sociedad deben prepararse para una población de personas mayores que serán cada vez más activas y presentes en distintos ámbitos.

    La gran pregunta, entonces, es ¿cómo y por dónde partir?

    De eso se trata “Más allá de los años”, un nuevo videopodcast que busca instalar el tema del envejecimiento y la longevidad sobre la mesa, a través de la mirada de distintos expertos que analizan esta etapa de la vida desde la perspectiva laboral, económica, social y psicológica, entre otras aristas.

    “En Chile, hoy 1 de cada 3 personas tiene más de 50 años, y se proyecta que al 2050 esta cifra supere el 45% de la población. Este cambio, junto con una mayor esperanza de vida, nos sitúa en un momento clave: construir un mejor mañana con foco en la vigencia laboral, la salud preventiva y la socialización. Por eso, nuestro desafío no es sólo acompañar, sino impulsar a las personas a ser protagonistas de su bienestar, aportando a su futuro desde su experiencia, aspiraciones y sueños”, dice Ivanoa Ferrando, gerente de Beneficios Sociales de Caja Los Andes, institución que apoyó la realización del primer ciclo de este programa, que cuenta con 12 capítulos producidos por Educa Impacto.

    “En ese camino, ´Más allá de los años´ es un punto de partida para abrir conversaciones relevantes, desde una mirada distinta y libre de prejuicios”, agrega la ejecutiva.

    En este primer capítulo, la entrevistada es una de las creadoras del programa: Rosita Kornfeld, referente nacional en temas de longevidad a partir de su experiencia como exdirectora del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), creadora del programa Adulto Mayor de la Universidad Católica y experta ONU en temáticas de personas mayores.

    “Hemos avanzado en materia de longevidad, pero no lo suficiente. Hay mucho por hacer, muchos vacíos, mucha invisibilidad”, dice Rosita Kornfeld en una conversación franca y muy ilustrativa sobre el envejecimiento, que te invitamos a revivir en este video.

    “Más allá de los años” tendrá episodios estreno cada martes, a las 17:00 horas por Latercera.com y a las 18:30 horas por el canal de YouTube de Caja Los Andes y de La Tercera.

    Más sobre:Más allá de los añosbranded_pulso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sonda alista recambio en su directorio: ingresarán Holger Paulmann y Catalina Mertz

    De los vinos al Rewe: las críticas de comunidades indígenas al megaproyecto de Mataquito en Comité de Ministros

    Los altos ejecutivos que han salido de BancoEstado tras el cambio de gobierno

    Multigremial Nacional propone recorte de hasta $ 80 en combustibles: “El Estado está recaudando más IVA a costa de la crisis del petróleo”

    Kast se somete a test de drogas y anuncia proyecto de ley que exigirá exámenes periódicos a parlamentarios y presidentes de partido

    Teherán denuncia “violaciones del alto al fuego” por parte de Israel tanto en Irán como en Líbano

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Atlético Madrid por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Atlético Madrid por la Champions League en TV y streaming

    Rating del martes 7 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 7 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Confirman nueva fecha de BTS en Chile: este miércoles comienza la venta de entradas

    Confirman nueva fecha de BTS en Chile: este miércoles comienza la venta de entradas

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Atlético Madrid por la Champions League en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Atlético Madrid por la Champions League en TV y streaming

    Kast se somete a test de drogas y anuncia proyecto de ley que exigirá exámenes periódicos a parlamentarios y presidentes de partido

    Minvu entrega terrenos del Parque Bicentenario de Cerrillos para desarrollo de proyecto habitacional que beneficiará a 820 familias

    Sonda alista recambio en su directorio: ingresarán Holger Paulmann y Catalina Mertz
    Negocios

    Sonda alista recambio en su directorio: ingresarán Holger Paulmann y Catalina Mertz

    De los vinos al Rewe: las críticas de comunidades indígenas al megaproyecto de Mataquito en Comité de Ministros

    Los altos ejecutivos que han salido de BancoEstado tras el cambio de gobierno

    Qué se sabe sobre el acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán

    Por qué se cree que Kim Ju-ae, la hija de Kim Jong-un, podría suceder a su padre

    Por qué los científicos creen que el fenómeno El Niño 2026 será el más intenso del siglo

    ¿Podría perder la localía ante la UC? Barcelona arriesga duras sanciones tras agresión a árbitro frente a Cruzeiro
    El Deportivo

    ¿Podría perder la localía ante la UC? Barcelona arriesga duras sanciones tras agresión a árbitro frente a Cruzeiro

    Daniil Medvedev estalla en Montecarlo: el ruso cae por un doble 6-0 y destroza su raqueta

    Tras desaprovechar una buena ventaja, Christian Garin cae contra Alexander Zverev en la segunda ronda de Montecarlo

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2
    Tecnología

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    OpenAI compra el show de tecnología favorito de Silicon Valley

    El medio siglo de Apple

    Jean Smart adelanta la temporada final de Hacks: “Es perfecta”
    Cultura y entretención

    Jean Smart adelanta la temporada final de Hacks: “Es perfecta”

    Angine de Poitrine: el ascenso del fenómeno enmascarado que fascina al mundo

    Julian Lennon: el largo viaje del hijo de la “Beatlemanía” para perdonar a su padre

    Teherán denuncia “violaciones del alto al fuego” por parte de Israel tanto en Irán como en Líbano
    Mundo

    Teherán denuncia “violaciones del alto al fuego” por parte de Israel tanto en Irán como en Líbano

    Enviado especial de la ONU para Medio Oriente viaja a Irán para apoyar el alto al fuego

    Quién es Shehbaz Sharif, el primer ministro de Pakistán que ejerció un rol clave en el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando
    Paula

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando

    Caminatas para deshinchar, la nueva tendencia de bienestar

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo