Revive el Capítulo 1 de “Más allá de los años”, nuevo videopodcast con herramientas para un buen envejecer

Las estadísticas dicen que, de aquí a 2050, la expectativa de vida de las personas sobrepasará los 80 años. Sin embargo, superar esa barrera es ya una realidad para miles de chilenos y chilenas.

Eso significa muchas cosas: primero, que queda mucha vida luego de la edad legal de jubilación; también, que tanto el país como la sociedad deben prepararse para una población de personas mayores que serán cada vez más activas y presentes en distintos ámbitos.

La gran pregunta, entonces, es ¿cómo y por dónde partir?

De eso se trata “Más allá de los años”, un nuevo videopodcast que busca instalar el tema del envejecimiento y la longevidad sobre la mesa, a través de la mirada de distintos expertos que analizan esta etapa de la vida desde la perspectiva laboral, económica, social y psicológica, entre otras aristas.

“En Chile, hoy 1 de cada 3 personas tiene más de 50 años, y se proyecta que al 2050 esta cifra supere el 45% de la población. Este cambio, junto con una mayor esperanza de vida, nos sitúa en un momento clave: construir un mejor mañana con foco en la vigencia laboral, la salud preventiva y la socialización. Por eso, nuestro desafío no es sólo acompañar, sino impulsar a las personas a ser protagonistas de su bienestar, aportando a su futuro desde su experiencia, aspiraciones y sueños”, dice Ivanoa Ferrando, gerente de Beneficios Sociales de Caja Los Andes, institución que apoyó la realización del primer ciclo de este programa, que cuenta con 12 capítulos producidos por Educa Impacto.

“En ese camino, ´Más allá de los años´ es un punto de partida para abrir conversaciones relevantes, desde una mirada distinta y libre de prejuicios”, agrega la ejecutiva.

En este primer capítulo, la entrevistada es una de las creadoras del programa: Rosita Kornfeld, referente nacional en temas de longevidad a partir de su experiencia como exdirectora del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), creadora del programa Adulto Mayor de la Universidad Católica y experta ONU en temáticas de personas mayores.

“Hemos avanzado en materia de longevidad, pero no lo suficiente. Hay mucho por hacer, muchos vacíos, mucha invisibilidad”, dice Rosita Kornfeld en una conversación franca y muy ilustrativa sobre el envejecimiento, que te invitamos a revivir en este video.

“Más allá de los años” tendrá episodios estreno cada martes, a las 17:00 horas por Latercera.com y a las 18:30 horas por el canal de YouTube de Caja Los Andes y de La Tercera.