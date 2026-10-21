SEÑOR DIRECTOR:

En la edición de Pulso del jueves 15 de octubre, a propósito del bloqueo de plataformas de apuestas en línea, se menciona a Latamwin y a mi persona. Quisiera aportar un dato que no aparece en la nota.

El bloqueo tiene su origen en la sentencia de la Corte Suprema Rol N° 18.080-2025, que acogió un recurso de Lotería de Concepción y ordenó a las empresas de telecomunicaciones bloquear los sitios solicitados en esa causa. Son doce: Betano, Betway, Betcris, Coolbet, Juegaenlinea, 1xBet, Rivalo, Betsson, Rojabet, BetWarrior, Betsala y MiCasino. Ninguno pertenece a W&C N.V. ni guarda relación con nuestras marcas.

Aun así, Latamwin y WinChile fueron bloqueadas. No por una sentencia que nos nombre, sino porque un competidor nos incluyó en una nueva nómina, la Superintendencia de Casinos de Juego la validó sin oírnos y Subtel la ejecutó. La propia Subtel reconoce en la nota que no tiene facultades para calificar la licitud de los contenidos.

No impugnamos el fallo de la Corte Suprema: pedimos que se cumpla dentro de sus límites, y eso es lo que resolverá la Corte de Apelaciones. Mientras tanto, seguimos aportando al país cumpliendo nuestras obligaciones respecto del IVA Digital.

Chile necesita una ley que regule esta industria, no bloqueos decididos sin ley y sin procedimientos.

Wilfred Adelsdorfer Velasco

Fundador de Grupo LatamWin