Crece el Estado

21 Julio 2017 Imagen de la Fachada del edificio del Ministerio de Hacienda en el centro de Santiago, Plaza de la Constitucion. Foto Andres Perez21 Julio 2017 Imagen de la Fachada del edificio del Ministerio de Hacienda en el centro de Santiago, Plaza de la Constitucion. Foto Andres Perez - TRANSEUNTES - PEATONES - SILUETAS - CONTRAPICADO

SEÑOR DIRECTOR:

En los últimos 15 años, Chile aumentó el número de regiones, de ministerios, de parlamentarios, de servicios públicos y de funcionarios estatales. El gasto estatal creció fuertemente, mientras la economía pierde dinamismo, la productividad se estancó y reformas tributarias mal pensadas e implementadas no han recaudado lo programado.

La ciudadanía observa con preocupación que este crecimiento del aparato estatal no ha ido acompañado de mejoras equivalentes en eficiencia, crecimiento económico ni calidad de los servicios estatales. A ello se agregan escándalos de fundaciones, convenios irregulares y pérdidas en distintas instituciones públicas, y el último escándalo de Codelco que han deteriorado la confianza en el uso de los recursos estatales.

Chile necesita abrir un debate serio sobre modernización del Estado. No se trata de reducir por reducir, sino de construir un Estado eficiente, transparente, digitalizado y evaluado permanentemente, aprovechando la IA y la tecnología.

El desafío central es que cada peso estatal invertido genere resultados concretos para las personas y contribuya al crecimiento del país.

Sin productividad, inversión y eficiencia, ningún aumento del gasto e inversión estatal será suficiente para mejorar sostenidamente la calidad de vida de los chilenos.

Jorge Porter Taschkewitz