El trabajo infantil que no siempre se ve

SEÑOR DIRECTOR:

La discusión suele centrarse en sus formas más visibles. Sin embargo, la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA 2023) muestra que una parte importante del fenómeno ocurre dentro del hogar: el 15,5% de los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años en Chile se encuentra en situación de trabajo infantil, lo que equivale a más de 507 mil menores de edad.

Una proporción relevante corresponde a trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, realizado en condiciones que pueden afectar el tiempo de descanso, juego y desarrollo cotidiano de niños, niñas y adolescentes. Este tipo de actividades supera incluso a las formas de trabajo infantil vinculadas a actividades económicas remuneradas.

Más allá de las cifras, el fenómeno plantea una realidad menos visible: responsabilidades asumidas en la vida cotidiana de los hogares que pueden incidir en la forma en que se transita la niñez y la adolescencia. No siempre implican abandono de la escuela, pero sí una reducción del tiempo disponible para actividades propias de esta etapa, y con ello, una disminución del tiempo de niñez.

Visibilizar estas dimensiones permite comprender mejor la complejidad del trabajo infantil y sus distintas expresiones.

Osvaldo Salazar

Director Nacional de Aldeas Infantiles SOS Chile