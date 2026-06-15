SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    El trabajo infantil que no siempre se ve

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    La discusión suele centrarse en sus formas más visibles. Sin embargo, la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA 2023) muestra que una parte importante del fenómeno ocurre dentro del hogar: el 15,5% de los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años en Chile se encuentra en situación de trabajo infantil, lo que equivale a más de 507 mil menores de edad.

    Una proporción relevante corresponde a trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, realizado en condiciones que pueden afectar el tiempo de descanso, juego y desarrollo cotidiano de niños, niñas y adolescentes. Este tipo de actividades supera incluso a las formas de trabajo infantil vinculadas a actividades económicas remuneradas.

    Más allá de las cifras, el fenómeno plantea una realidad menos visible: responsabilidades asumidas en la vida cotidiana de los hogares que pueden incidir en la forma en que se transita la niñez y la adolescencia. No siempre implican abandono de la escuela, pero sí una reducción del tiempo disponible para actividades propias de esta etapa, y con ello, una disminución del tiempo de niñez.

    Visibilizar estas dimensiones permite comprender mejor la complejidad del trabajo infantil y sus distintas expresiones.

    Osvaldo Salazar

    Director Nacional de Aldeas Infantiles SOS Chile

    Más sobre:Trabajo domésticoCuidadosNiñez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Suspenden clases para este lunes en Cerrillos por contaminación del aire tras incendio en depósito de caucho

    Gobierno valora acuerdo entre EE.UU. e Irán y llama a consolidar una paz duradera en Medio Oriente

    Irán ratifica acuerdo para poner fin a la guerra con EE.UU. y dice que “los compromisos entrarán en vigor a partir del viernes”

    Reino Unido, Francia, Alemania e Italia anuncian estar listos para levantar sanciones contra Irán tras acuerdo con EE.UU.

    Masivo bombardeo ruso provoca incendio en Monasterio de las Cuevas de Kiev: es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco

    Mercados valoran acuerdo entre Estados Unidos e Irán y entregan señal de una buena jornada para este lunes

    Lo más leído

    1.
    Ley UBER: la voluntad no es suficiente

    Ley UBER: la voluntad no es suficiente

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Totoy Zamudio, un hombre a colores
    Paula

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista

    ¿Es cierto que hablarle a nuestras plantas hace que crezcan más sanas? Esto dice la ciencia

    ¿Es cierto que hablarle a nuestras plantas hace que crezcan más sanas? Esto dice la ciencia

    Servicios

    PAES de Invierno: reconocimiento de salas se realizará este lunes 15 de junio

    PAES de Invierno: reconocimiento de salas se realizará este lunes 15 de junio

    Dónde y a qué hora ver a Suecia vs. Túnez en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Suecia vs. Túnez en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Costa de Marfil vs. Ecuador en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Costa de Marfil vs. Ecuador en TV y streaming

    Suspenden clases para este lunes en Cerrillos por contaminación del aire tras incendio en depósito de caucho
    Chile

    Suspenden clases para este lunes en Cerrillos por contaminación del aire tras incendio en depósito de caucho

    Gobierno valora acuerdo entre EE.UU. e Irán y llama a consolidar una paz duradera en Medio Oriente

    Hombre muere tras ser baleado por desconocidos en la vía pública en La Pintana

    Mercados valoran acuerdo entre Estados Unidos e Irán y entregan señal de una buena jornada para este lunes
    Negocios

    Mercados valoran acuerdo entre Estados Unidos e Irán y entregan señal de una buena jornada para este lunes

    Sólo nueve comunas de la RM tienen capacidad para atender y orientar a emprendedores de forma efectiva

    José Manuel Mena y Operación Tokio: “No hay ninguna industria inmune al crimen organizado”

    Cómo impulsar la creatividad y aplicarla en distintos ámbitos de nuestras vidas, según Trini Guzmán
    Tendencias

    Cómo impulsar la creatividad y aplicarla en distintos ámbitos de nuestras vidas, según Trini Guzmán

    ¿Es cierto que hablarle a nuestras plantas hace que crezcan más sanas? Esto dice la ciencia

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista

    Bielsa revive su paso por la Roja previo al Mundial 2026: “Todo lo que tiene que ver con Chile es un buen recuerdo”
    El Deportivo

    Bielsa revive su paso por la Roja previo al Mundial 2026: “Todo lo que tiene que ver con Chile es un buen recuerdo”

    Sudamérica sigue sin triunfos en el Mundial 2026: Ecuador recibe un mazazo en el final y cae con Costa de Marfil

    Fernando Zampedri pone de cabeza al Campanil y la UC termina la primera rueda con una contundente goleada

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo
    Tecnología

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Quiénes son los seis fallecidos del choque de helicópteros en Río de Janeiro
    Cultura y entretención

    Quiénes son los seis fallecidos del choque de helicópteros en Río de Janeiro

    Mueren Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi en accidente de helicópteros en Río de Janeiro

    Vito, sálvame, que me ahogo: un relato de Jaime Bayly

    Irán ratifica acuerdo para poner fin a la guerra con EE.UU. y dice que “los compromisos entrarán en vigor a partir del viernes”
    Mundo

    Irán ratifica acuerdo para poner fin a la guerra con EE.UU. y dice que “los compromisos entrarán en vigor a partir del viernes”

    Reino Unido, Francia, Alemania e Italia anuncian estar listos para levantar sanciones contra Irán tras acuerdo con EE.UU.

    Masivo bombardeo ruso provoca incendio en Monasterio de las Cuevas de Kiev: es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco

    Totoy Zamudio, un hombre a colores
    Paula

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    Ser madre con trastorno bipolar

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano