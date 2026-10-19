Inserción laboral juvenil

SEÑOR DIRECTOR:

La desocupación en Chile alcanzó el 9,6% en el trimestre junio-agosto de 2026. Además, el número de personas desocupadas que buscan trabajo por primera vez aumentó un 23,2% en doce meses, según el INE.

Detrás de esas cifras hay una realidad que pronto enfrentarán miles de jóvenes que egresarán de la educación superior. Muchos han sorteado obstáculos para llegar hasta aquí y serán la primera generación de profesionales de sus familias. Durante años les hemos dicho que la educación abre oportunidades y permite construir un futuro mejor. Hoy debemos preguntarnos cómo lograr que esa promesa también se sostenga al momento de buscar trabajo.

Desde las organizaciones sociales acompañamos sus trayectorias y conocemos de cerca los desafíos que enfrentan. Facilitar su ingreso al mundo laboral requiere un esfuerzo articulado entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil. Fortalecer las mentorías y la orientación laboral, generar más oportunidades de práctica y revisar los requisitos de experiencia para acceder a un primer empleo son medidas concretas para conectar la educación superior con oportunidades laborales.

Necesitamos avanzar hacia un compromiso país por la inserción laboral de los jóvenes, especialmente de quienes han tenido menos oportunidades. Hacernos cargo significa abrir espacios donde puedan aplicar lo aprendido, adquirir experiencia y comenzar a construir su trayectoria profesional.

Daniela Torres

Directora ejecutiva de Fundación Puente

María Eugenia López

Directora ejecutiva de Fundación Portas

Pablo Hormazábal

Director ejecutivo de Formando Chile