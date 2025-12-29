Interesante propuesta de Sylvia Eyzaguirre

SEÑOR DIRECTOR:

La insigne académica del CEP, Sylvia Eyzaguirre, ilustra en su reciente columna el progreso que alumnos jóvenes alcanzaron al acceder a ciertos programas docentes en EE.UU. y otros países.

Ella nos provoca con la pregunta sobre el alcance de programas de perfeccionamiento si se extendieran en las escuelas privadas: “¿qué pasaría si acaso cada escuela privada becara a cinco de sus estudiantes para ir al exterior?“. Y la resume con un impacto de profundización para no menos de 250 estudiantes por año.

Deseo recordar que en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle se gestó -con muy especial apoyo del Ministerio Hacienda, durante nuestra gestión- y con los ministros Molina y Arellano, un programa de contraparte: becar a cientos de profesores/docentes -motivados- para realizar pasantías de conocimiento en establecimientos calificados del extranjero. Aunque fue por períodos acotados, entre el año 1997 y 1999 se logró beneficiar a unos 300 docentes, los que retornaron al país a emplear nuevas técnicas, con métodos docentes de frontera.

Creo que si trabajamos con iniciativas como esas -aplicadas en las dos puntas del arco- alumnos y docentes ganarían mucho, contribuyendo a mejores resultados educacionales para el desarrollo del país entero.

Eduardo Aninat Ureta

Ex ministro de Hacienda

Docente U. del Desarrollo