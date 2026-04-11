Jugar con el miedo también es violencia

SEÑOR DIRECTOR:

Lo que algunos insisten en llamar “broma”, no lo es. Rayar baños con amenazas o difundir mensajes alarmantes es un acto de irresponsabilidad grave. Jugar con el miedo, aunque sea “de mentira”, genera efectos reales: instala incertidumbre y pone en jaque la seguridad de comunidades completas.

Estas conductas no solo banalizan hechos trágicos, sino que revelan la fragilidad con la que se enfrenta la crisis actual y la peligrosa facilidad con que el temor se imita. Ante esto, los adultos no podemos fallar: no es posible mirar hacia al lado ni relativizar.

Cada amenaza “de juego” afecta a cientos de personas y debe tener consecuencias. Esto no es una moda ni una etapa; es una señal de alerta. Y las alertas, en una sociedad que aspira a la paz escolar, se deben tomar en serio.

Roberto Bravo

Rector Colegio Trewhela’s