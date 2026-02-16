La culpa al empedrado

SEÑOR DIRECTOR:

Ante un deficit fiscal que crece y es calculado erróneamente por tercer año consecutivo, desde el gobierno responsabilizan al gran empresariado por una menor recaudación del impuesto a la renta. Se les acusa de elusión e incluso evasión, cuando es claro que dichas conductas se concentran en otro tipo de contribuyentes. Como si fuese poco, se gastarían recursos creando una comisión para analizar esta baja en ingresos fiscales y explicar lo obvio: si el país no crece, tampoco lo hará la recaudación. Así de simple.

Llevamos varios años de reformas tributarias y alzas de impuestos (en especial el impuesto a la renta) sin que la recaudación aumente como porcentaje del PIB ante el estancamiento del país. La solución esta a la mano. Se requieren reformas profundas que permitan una economía dinámica, con mayor inversión y retornos, aumentando así la base imponible y, en consecuencia, los ingresos del fisco.

Francisco Alcaíno Madrid

Abogado